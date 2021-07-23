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Жители литовского городка протестуют против размещения мигрантов

Пятница, 23 июля 2021, 16:14

Жители литовского городка Диевенешке, расположенного вплотную к границе с Беларусью, устроили протест против размещения в городе около полутысячи нелегальных мигрантов, прибывших через территорию Беларуси.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LRT.

В самом Диевенешке живут около 600 человек. Городок почти со всех сторон окружен белорусской границей и соединен с территорией собственной страны узким перешейком.

 

В министерстве внутренних дел пояснили, что выбрали Диевенешке из-за того, что здесь проще будет гарантировать безопасность. Мигрантов хотят поселить в помещении школы, которая уже не используется по назначению.

"У нас вообще уже около 2300 мигрантов, расселенных в 15 различных местах. Диевенешке наиболее безопасен из-за наличия этого периметру, здесь проще контролировать передвижения (мигрантов)", - пояснил заместитель главы МВД Арнольдас Абрамавичюс. Центры временного размещения в Рукле и Пабраде уже почти заполнены.

Несколько десятков человек в пятницу вышли к зданию школы с плакатами на литовском и польском языках против размещения мигрантов в городе. Они заявили, что надеются быть услышанными "не только в Вильнюсе, но и в Европе" и что опасаются за свою повседневную безопасность.

 

Протестующие заявили, что не собираются освобождать проезды к школьному зданию, пока правительство не изменит решение.

 

Недовольные есть и в органах местного самоуправления. "У нас на непонятный период времени может появиться центр беженцев в городе с населением 600 человек, тогда как в центре будет 500 человек. Поэтому окружной совет единодушно решил не соглашаться с этими планами и мы просим министерство и правительство пересмотреть решение", - заявил мэр Шальчининкайського района Здзиславас Палявичюс.

Премьер-министр Ингрида Шимоните призвала местную общину отнестись с пониманием и отметила, что мигрантов все равно нужно где-то поселить, пока их заявки на получение убежища рассматриваются.

Ранее Сейм Литвы в неотложном порядке одобрил изменения в миграционное законодательство, чтобы адаптировать его к потребностям в связи с наплывом в страну нелегальных мигрантов через территорию Беларуси.

 

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