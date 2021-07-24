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Іранський есмінець, прямуючи до Росії, без дозволу зайшов у територіальні води Естонії

Субота, 24 липня 2021, 18:11

Іранський есмінець Sahand, прямуючи до Санкт-Петербурга, без дозволу увійшов в територіальні води Естонії, але після попередження покинув їх.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ERR, про це повідомили у прикордонній службі 24 липня. 

"Вчора увечері після 10 години корабель Sahand, що прямував до Санкт-Петербурга, зайшов у територіальні води Естонії з північно-західного боку острова Осмуссаар", - повідомила речниця департаменту поліції та прикордонної служби Андра Юндас.

Речниця зазначила, що правила міжнародного судноплавства не забороняють це, але згідно з естонським законодавством іноземні військові судна повинні за 48 годин попереджати МЗС Естонії про свої наміри. Такого попередження від іранського есмінця не надходило.

Відтак центр морського нагляду наказав есмінцю змінити курс і вийти з територіальних вод, що він і зробив. О 8 ранку у суботу Sahand увійшов в російські води. 

Нагадаємо, у п’ятницю данські військові заявили, що відслідковують іранський есмінець і велике судно підтримки, що пливуть через Балтійське море ймовірно до Росії, для участі у параді флоту 25 липня.

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Естонія Іран
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