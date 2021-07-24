Иранский эсминец, направляясь в РФ, без разрешения зашел в территориальные воды Эстонии

Иранский эсминец Sahand, направляясь в Санкт-Петербург, без разрешения вошел в территориальные воды Эстонии, но после предупреждения покинул их.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ERR, об этом сообщили в пограничной службе 24 июля.

"Вчера вечером после 10 часов корабль Sahand, направляющийся в Санкт-Петербург, зашел в территориальные воды Эстонии с северо-западной стороны острова Осмуссаар", - сообщила пресс-секретарь департамента полиции и пограничной службы Андра Юндас.

Пресс-секретарь отметила, что правила международного судоходства не запрещают это, но согласно эстонскому законодательству иностранные военные суда должны за 48 часов предупреждать МИД Эстонии о своих намерениях. Такого предупреждения от иранского эсминца не поступало.

Центр морской охраны приказал эсминцу изменить курс и выйти из территориальных вод, что он и сделал. В 8 утра в субботу Sahand вошел в российские воды.

Напомним, в пятницу датские военные заявили, что отслеживают иранский эсминец и большое судно поддержки, направляющиеся через Балтийское море вероятно в Россию для участия в параде флота 25 июля.