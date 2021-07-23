У Балтійському морі помітили військові кораблі Ірану, які прямують на парад до РФ

Данські військові заявили, що відслідковують іранський есмінець і велике судно підтримки, що пливуть через Балтійське море, ймовірно, до Росії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на заяву Міноборони Данії.

Міністерство опублікувало фотографії іранського есмінця Sahand і розвідувального судна Makran, що проходили повз данський острів Борнхольм.

Есмінець Sahand

"Ймовірно, вони прямують на щорічний військово-морський парад в Санкт-Петербурзі", - написали данські військові в Twitter.

На борту розвідувального судна Makran, яке було перебудоване з танкера, можна помітити кілька швидкісних катерів. Саме такий тип катерів Революційна гвардія Ірану використовує при зустрічах з американськими військовими кораблями в Перській затоці та протоці Ормуз.

Розвідувальне судно Makran

Державне інформаційне агентство Ірану IRNA повідомило в четвер, що командувач військово-морським флотом країни адмірал Хоссейн Ханзаде відвідає військово-морський парад в Санкт-Петербурзі після отримання запрошення від міністра оборони РФ.

IRNA також повідомила, що есмінець Sahand приєднається до параду, "якщо заплановані Росією програми будуть відповідати планам іранського флоту".

Військово-морський парад відбудеться в Санкт-Петербурзі в неділю.