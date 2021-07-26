Прем'єр Грузії пообіцяв не вводити нові локдауни: "Країна не витримає"

Влада Грузії заявляє, що не має наміру оголошувати в країні локдаун або вводити серйозні обмеження економічної діяльності, оскільки країна таких заходів "не витримає".

Про це заявив прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі на засіданні уряду в понеділок, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал "Новости-Грузия".

Гарібашвілі закликав жителів вакцинуватися, щоб уникнути боргів і нового падіння економіки.

Читайте також У Грузії приріст заражень злетів до максимуму з грудня 2020 року

"Останнім часом багато говорять про те, чи не буде чергового закриття і так далі. Хочу заявити, що ми вибрали інший шлях. Це шлях управління. Ми повинні зробити все для того, щоб ефективно управляти пандемією. Наша країна більше не зможе витримати нового закриття. Ні локдаун, ні ці обмеження не будуть виправдані, більш того, це завдасть шкоди економіці нашої країни", - сказав Гарібашвілі.

Прем'єр пояснив, що черговий локдаун змусить уряд взяти борг у розмірі декількох мільярдів доларів, виплачувати який доведеться громадянам.

Гарібашвілі заявив, що "вперше в період пандемії в Грузії зафіксовано економічне зростання в 12% за перші 6 місяців, і це дозволило нам цього року не зайняти жодного ларі". За словами прем'єр-міністра, це дозволило уряду збільшити бюджет більш ніж на мільярд.

Гарібашвілі попросив громадян Грузії "покладатися на вчених і науку і вірити в них, а не в тисячі брехні і пліток, розповсюджуваних через Facebook". Він підкреслив, що серед вакцинованих практично не буває випадків смерті від коронавірусу.

Як відомо, кампанія вакцинації у Грузії триває з 15 березня, масова вакцинація почалася з 5 липня. На цей час доступні на вибір вакцини AstraZeneca, Pfizer-BioNTech, китайські Sinopharm і Sinovac.

Днями Грузія отримала 500 тисяч доз вакцини Pfizer від США та партію AstraZeneca від Литви