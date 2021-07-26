Премьер Грузии пообещал не вводить новые локдауны: "Страна не выдержит"

Власти Грузии заявляют, что не намерены объявлять в стране локдаун или вводить серьезные ограничения экономической деятельности, поскольку страна таких мер не выдержит.

Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на заседании правительства в понедельник, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал "Новости-Грузия".

Гарибашвили призвал жителей вакцинироваться, чтобы избежать долгов и нового падения экономики.

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"В последнее время много говорят о том, не будет ли очередного закрытия и так далее. Хочу заявить, что мы выбрали другой путь. Это путь управления. Мы должны сделать все для того, чтобы эффективно управлять пандемией. Наша страна больше не сможет выдержать нового закрытия. Ни локдаун, ни эти ограничения не будут оправданы, более того, это нанесет ущерб экономике нашей страны", - сказал Гарибашвили.

Премьер пояснил, что очередной локдаун вынудит правительство взять долг в размере нескольких миллиардов долларов, выплачивать который придется гражданам.

Гарибашвили заявил, что "впервые в период пандемии в Грузии зафиксирован экономический рост в 12% за первые 6 месяцев, и это позволило нам в этом году не занять ни одного лари". По словам премьер-министра, это позволило правительству увеличить бюджет более чем на миллиард.

Гарибашвили попросил граждан Грузии "полагаться на ученых и науку и верить в них, а не в тысячи лжи и сплетен, распространяемых через Facebook". Он подчеркнул, что среди вакцинированных практически не бывает случаев смерти от коронавируса.

Как известно, кампания вакцинации в Грузии продолжается с 15 марта, массовая вакцинация началась с 5 июля. В настоящее время доступны на выбор вакцины AstraZeneca, Pfizer-BioNTech, китайские Sinopharm и Sinovac.

На днях Грузия получила 500 000 доз вакцины Pfizer от США и партию AstraZeneca от Литвы.