У Північній Македонії колишні топ-посадовці отримали реальні терміни за організацію штурму парламенту

Кримінальний суд у Скоп'є визнав винними організаторів штурму парламенту, який стався 27 квітня 2017 року.

Про це повідомляє "Балканський оглядач", пише "Європейська правда".

Колишній голова парламенту Трайко Веляновський був засуджений до шести років і шести місяців ув'язнення, колишній міністр транспорту та зв'язку Міле Янакієвський та колишній міністр науки і освіти Спіро Рістоскі - до шести років і трьох місяців. Владимир Атанасов, колишній директор Управління безпеки та контррозвідки, отримав шість років ув’язнення.

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За даними прокуратури з питань організованої злочинності та корупції, обвинувачені точно знали, що роблять, і організували захоплення з єдиною метою - запобігти формуванню уряду сформованою після тодішніх виборів парламентською більшістю.

Суд над організаторами штурму парламенту розпочався 21 лютого 2020 року.

Слідство також розслідувало участь колишнього прем'єр-міністра Ніколи Груєвського, але наразі він переховується за кордоном.

Під час сутичок між демонстрантами та поліцією, які сталися біля будівлі парламенту Північної Македонії і всередині самого парламенту ввечері 27 квітня 2017 року, було поранено 77 осіб.

Демонстранти, багато з яких - прихильники колишнього прем'єр-міністра Македонії Ніколи Груєвського, прорвали кордони поліції та увірвалися до будівлі парламенту після того, як соціал-демократи та партії, що представляють албанську нацменшину, обрали нового голову парламенту - етнічного албанця Талата Джафері.

Під час сутичок у парламенті були поранені лідер соціал-демократів Зоран Заєв, нині премєр-міністр Північної Македонії, і кілька його однопартійців.

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