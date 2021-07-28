Румунія проведе "перепис" популяції ведмедів за кошти ЄС

Румунія проведе перепис чисельності бурих ведмедів, що проживають на території країни, за кошти проєкту ЄС.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Digi24, про це заявили міністри довкілля та інвестицій і європейських проєктів.

Загальна вартість проєкту - 11 мільйонів євро. Підрахунок ведмедів здійснюватимуть цифровими методами та з мінімальним контактом між людьми і тваринами. Передбачається створення спеціального моніторингового центру у Брашові, де розмістять близько 100 особин.

Окрім власне перепису, передбачаються заходи для захисту людей - зокрема, закупівля спеціальних електричних парканів на сонячних батареях для фермерських господарств.

Від результатів перепису ведмедів буде залежати подальша урядова політика щодо полювання на них.

Зараз Румунія має найбільшу популяцію бурих ведмедів у Європі. Якщо після Другої світової війни їхня кількість становила близько 800, то на 2020 рік їхню кількість оцінювали орієнтовно у 6 тисяч і більше.

Ведмеді нерідко виходять до людей, у тому числі на популярних лижних курортах. Лише цієї зими набули розголосу два інциденти з ведмедями - одного разу хижак погнався за лижником, який їхав по схилу. В другому випадку лижний інструктор, що супроводжував групу туристів, відвернув увагу ведмедя на себе і відвів його на безпечну відстань, зазнявши всю подію на екшн-камеру.