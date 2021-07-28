Румыния проведет перепись популяции медведей на средства ЕС

Румыния проведет перепись численности бурых медведей, проживающих на территории страны, за счет проекта ЕС.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Digi24, об этом заявили министры окружающей среды и инвестиций и европейских проектов.

Общая стоимость проекта - 11 млн евро. Подсчет медведей будут осуществлять цифровыми методами и с минимальным контактом между людьми и животными. Предусматривается создание специального мониторингового центра в Брашове, где разместят около 100 особей.

Кроме собственно переписи, предусматриваются меры по защите людей - в частности, закупка специальных электрических заборов на солнечных батареях для фермерских хозяйств.

От результатов переписи медведей будет зависеть дальнейшая правительственная политика охоты на них.

Сейчас Румыния имеет наибольшую популяцию бурых медведей в Европе. Если после Второй мировой войны их количество составляло около 800, то к 2020 году их количество оценивали ориентировочно в 6000 и более.

Медведи нередко выходят к людям, в том числе на популярных лыжных курортах. Только этой зимой приобрели известность два инцидента с медведями - однажды хищник погнался за лыжником, который ехал по склону. Во втором случае лыжный инструктор, сопровождавший группу туристов, отвлек медведя на себя и отвел его на безопасное расстояние, сняв все произошедшее на экшн-камеру.