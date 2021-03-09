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Новий інцидент з ведмедем у Румунії: лижний інструктор відволік звіра на себе, щоб убезпечити інших 

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Новий інцидент з ведмедем у Румунії: лижний інструктор відволік звіра на себе, щоб убезпечити інших 

Вівторок, 9 березня 2021, 17:46

На популярному гірськолижному курорті у Румунії сміливість інструктора допомогла запобігти ймовірній трагедії після того, як до групи лижників вийшов бурий ведмідь. 

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Digi24.

Випадок стався у курортному місті Предял - до близько десятка лижників-туристів на схилі вийшов бурий ведмідь та наблизився до них на відстань буквально кількох метрів. 

Звір не проявляв агресії, але лижний інструктор, який був разом з групою, розумів, що ситуація може швидко змінитися. Він скомандував людям не рухатись, а сам почав відволікати ведмедя на себе та розігнався у напрямку від групи, заманюючи його за собою і лишаючись на безпечній відстані. За десять хвилин ситуація закінчилася спокійно.

Інструктор зумів зафільмувати усю подію на свою камеру. Відеозапис опублікував Facebook-користувач Stoica Adrian.

Це вже не перший подібний випадок у Румунії цієї зими. Один з найвідоміших стався в кінці січня, коли ведмідь погнався за лижником, що спускався схилом. 

Тоді хлопець врятувався, скинувши ведмедеві свій рюкзак - звір зупинився, щоб дослідити його, а лижник тим часом зміг відірватися на безпечну відстань.

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Румунія інциденти
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