Україна готується подарувати Литві колючий дріт для захисту від мігрантів

Україна на запит литовської сторони готується подарувати Литві колючий дріт для посилення фізичного бар’єру на литовсько-білоруському кордоні у зв'язку з напливом нелегальних мігрантів через Білорусь.

Як повідомляє "Європейська правда", проєкт указу президента України про надання Литві колючого дроту підтримав Кабінет Міністрів на засіданні уряду 28 липня.

"Литовська сторона, відчуваючи нестачу технічних засобів для облаштування кордону, звернулася до української сторони з проханням надати гуманітарну допомогу у вигляді колючого дроту для зміцнення кордону", - розповів міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, презентуючи проєкт указу.

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Проєкт указу отримав одностайну підтримку та на один день спрямований на доопрацювання.

Скільки дроту пропонується надати Литві згідно з текстом проєкту, наразі невідомо.

Як повідомлялося, у середу 28 липня Служба охорони державного кордону Литви повідомила про рекордне число затриманих мігрантів, які нелегально перетнули литовський кордон з Білоруссю. За добу прикордонники затримали 171 нелегального мігранта - це максимальна кількість затриманих нелегалів за добу в цьому році.

Безпрецедентна кількість мігрантів з країн Близького Сходу та Африки почала прибувати до Литви через територію Білорусі з липня цього року. Вільнюс вважає це організованою акцією режиму Лукашенка, щоб помститися Литві за позицію щодо репресій у Білорусі та підтримку білоруської опозиції. Сейм Литви проголосив зростання потоків нелегальних мігрантів з Білорусі гібридною агресією.

12 країн ЄС відправили гуманітарну допомогу Литві для мігрантів з Білорусі.

Литва будує паркан на кордоні з Білоруссю, але зіткнулась з проблемами через нестачу колючого дроту. Надати Литві колючий дріт для укріплення кордону вже зголосилась Естонія.