Кулеба пояснив, нащо Україна передає Литві колючий дріт

Глава МЗС України Дмитро Кулеба пояснив рішення про передачу Литві гуманітарної допомоги, зокрема, у вигляді колючого дроту.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пояснення міністра, опубліковане на його Facebook-сторінці.

28 липня на засіданні уряд схвалив проєкт указу президента України про надання гуманітарної допомоги Литві.

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"Не пригадую, щоб гуманітарна допомога надавалася у вигляді… колючого дроту. Але реальність вимагає саме такої дружньої допомоги. Литва нині зіштовхнулася з безпрецедентною міграційною кризою. Александр Лукашенко вирішив "помститися" Литві за жорстку позицію щодо себе… провокуючи потік біженців з країн Азії, Африки і Близького Сходу, які прагнуть прорватися в Литву з Білорусі", - пояснив міністр закордонних справ.

Він зазначив, що з 1 січня до 27 липня на литовсько-білоруському кордоні затримано 2839 нелегальних мігранти - це в 35 разів перевищує минулорічний показник.

"Литва взялася терміново укріплювати кордон, але минулого тижня виявилося, що їй бракує… колючого дроту. Трохи вотсап-дипломатії в неділю з литовським колегою Габріелюсом Ландсбергісом, політична воля президента Зеленського і прем’єра Шмигаля допомогти друзям, і дріт знайшовся, а рішення уряду швидко ухвалене", - додав Кулеба.

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За його словами, конкретні обсяги опрацьовуються дипломатичними каналами з литовською стороною, "тому що є технічні нюанси".

Як повідомлялося, у середу 28 липня Служба охорони державного кордону Литви повідомила про рекордне число затриманих мігрантів, які нелегально перетнули литовський кордон з Білоруссю. За добу прикордонники затримали 171 нелегального мігранта - це максимальна кількість затриманих нелегалів за добу в цьому році.

Сейм Литви проголосив зростання потоків нелегальних мігрантів з Білорусі гібридною агресією.

12 країн ЄС відправили гуманітарну допомогу Литві для мігрантів з Білорусі.