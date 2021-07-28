У Франції звинуватили у корупції ексміністра і соратницю Саркозі

Французький підрозділ по боротьбі з фінансовими злочинами висунув звинувачення Рашиді Даті - колишньому міністру і близькій соратниці експрезидента Ніколя Саркозі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

Вона проходить обвинуваченою у справі колишнього глави концерну Renault Карлоса Гона. Даті звинувачують як у "пасивній корупції з боку особи, яка має виборний мандат", так і в "отриманні вигоди зі зловживання владою" у зв'язку з консультаційною роботою, яку вона виконувала для Гона з 2010 по 2012 рік, коли вона також була депутатом Європейського парламенту.

Відповідно до джерела, близького до слідства, за цей період Даті отримала 900 000 євро в якості оплати послуг адвоката.

Слідство намагається встановити, чи було це чисто юридичною роботою або вона дійсно займалася лобіюванням, що є незаконним для європейських законодавців.

Згідно з даними ЗМІ, контракт Даті зобов'язував її допомагати в міжнародній експансії Renault, особливо на Близькому Сході і в Північній Африці. Даті попросила, щоб робота була суворо конфіденційною.

Даті, який в даний час є мером 7-го округу Парижа від правої партії "Республіканці", в період з 2007 по 2009 рік обіймала посаду міністра юстиції в уряді Саркозі, а також була представником його передвиборної кампанії.

Раніше в цьому році Саркозі був засуджений до одного року ув'язнення та дворічного умовного покарання за корупцію. Він оскаржив цей вирок.

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