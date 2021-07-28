Во Франции обвинили в коррупции экс-министрf и соратницу Саркози

Французское подразделение по борьбе с финансовыми преступлениями выдвинул обвинения Рашиде Дате - бывшему министру и близкой соратницы экс-президента Николя Саркози.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Она проходит обвиняемой по делу бывшего главы концерна Renault Карлоса Гона. Дате обвиняют как в "пассивной коррупции со стороны лица, имеющего выборный мандат", так и в "получении выгоды из злоупотребления властью" в связи с консультационной работой, которую она выполняла для Гона с 2010 по 2012 год, когда она также была депутатом Европейского парламента.

Согласно источнику, близкого к следствию, за этот период Дате получила 900 000 евро в качестве оплаты услуг адвоката.

Следствие пытается установить, было ли это чисто юридической работой или она действительно занималась лоббированием, что является незаконным для европейских законодателей.

Согласно данным СМИ, контракт Дате обязывал ее помогать в международной экспансии Renault, особенно на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Дате попросила, чтобы работа была строго конфиденциальной.

Дате, который в настоящее время является мэром 7-го округа Парижа от правой партии "Республиканцы", в период с 2007 по 2009 год занимала должность министра юстиции в правительстве Саркози, а также была представителем его предвыборной кампании.

Ранее в этом году Саркози был приговорен к одному году заключения и двухлетнего условного наказания за коррупцию. Он обжаловал этот приговор.

Читайте также: Президентов по весне сажают: за что наказывают экс-лидера Франции Николя Саркози.