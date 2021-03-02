Саркозі оскаржить вирок про рік в'язниці за корупцію і зловживання впливом

Експрезидент Франції Ніколя Саркозі подаватиме апеляцію на судове рішення, яким його визнали у корупції й торгівлі впливом та засудили до трьох років позбавлення волі, з яких один - реального терміну.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє BFMTV.

Нагадаємо, вирок оголосили 1 березня у так званій справі "прослушок": Саркозі судили за звинуваченнями у спробі підкупі судді в обмін на інформацію про розслідування фінансування його партії.

"Ми будемо готувати апеляцію на це рішення… Це рішення йде абсолютно в розріз з тим, що відбувалося на засіданнях", - заявила адвокат експрезидента Жаклін Лафон, назвавши вирок надмірно суворим та абсолютно необгрунтованим.

Вона зазначила, що експрезидент спокійно сприйняв вердикт, але рішуче налаштований доводити свою невинуватість у цій справі.

Подавати апеляцію будуть і двоє інших обвинувачених - колишній адвокат Саркозі Т’єррі Герцог та колишній суддя Жільбер Азібер. Вони отримали такі самі вироки - три роки ув’язнення, з яких два умовні.

Саркозі, який очолював Францію з 2007 по 2012 роки, став першим експрезидентом у сучасній історії країни, якого засудили до реального тюремного терміну.

До нього судили лише одного колишнього президента Жака Ширака - і засудили у 2011 році - за фіктивне працевлаштування в Парижі, але він ніколи не виступав перед суддями через стан здоров'я.

Це вже четверта справа щодо Саркозі. 16 жовтня 2020 року Саркозі висунули звинувачення в участі у "злочинній групі", у справі щодо підозри у фінансуванні його передвиборчої кампанії з Лівії у 2007 році.

Крім того, між 17 березня та 15 квітня 2021 року має відбутися судовий розгляд щодо нелегального фінансування виборчої кампанії 2012 року, у якій показники витрат нібито були занижені.