Нового лідера партії Меркель звинуватили у плагіаті

Армін Лашет, лідер "Християнсько-демократичного союзу" визнав, що не вказав одного з авторів, чию думку використав у своїй книжчі 2009 року "Становлення республіки. Імміграція як можливість".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.

"Щонайменш одного автора з тих матеріалів, які використовувалися у книзі, не згадано ні в тексті, ні у списку джерел. Щоб прояснити, чи є інші проблеми, я негайно ініціюю перевірку книжки", - сказав Лашет у коментарі агентству dpa.

"Перепрошую за це, тому що ретельна робота під час написання книг та повага до авторських прав - це у тому числі питання поваги до мене з боку інших авторів", - заявив він.

Перед тим політолог Карстен Вайценеггер навів паралелі між пасажем з книги Лашета та однією з власних публікацій. Йдеться про невеликий фрагмент з кількох речень. Про те, що думка можливо запозичена без вказання автора, йому сказав "мисливець за плагіатом" Мартін Гайдінгсфельдер, засновник платформи VroniPlag.

Plagiatsjäger Heidingsfelder hat mir mitgeteilt, dass Armin #Laschet in seinem Buch 2009 bei mir abgeschrieben hat.

Spontan habe ich bestritten, jemals etwas so Dummes geschrieben zu haben.😅Ist aber wohl doch mein Paper, ich bereue nichts. #Laschetschreibtab pic.twitter.com/xcfhfLlMiR — Karsten Weitzenegger 😷 (@weitzenegger) July 29, 2021

Лашет написав книгу, коли був міністром з питань інтеграції у своєму регіоні Північний Рейн-Вестфалія.

Нагадаємо, перед цим звинувачення у плагіаті лунали на адресу кандидатки у канцлери від "Зелених" Анналени Бербок.

Бербок вважають головною суперницею Арміна Лашета на майбутніх виборах 26 вересня, які визначать новий склад парламенту та наступника Ангели Меркель на чолі уряду.

Після оголошення її кандидаткою, "Зелені" на деякий час випередили ХДС у симпатіях німців, але згодом християнські демократи знову перебрали першість.

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