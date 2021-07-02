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Щодо кандидатки в канцлери ФРН від "Зелених" з’явилися нові звинувачення в плагіаті

П'ятниця, 2 липня 2021, 14:35

Австрійський експерт з плагіату Стефан Вебер знайшов у книзі лідерки німецьких "Зелених" Анналени Бербок нові запозичення – цього разу з роботи її колеги по партії Юргена Тріттіна.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bild.

Зокрема, Бербок, очевидно, використала частини квітневого  гостьового матеріалу Тріттіна у газеті "Frankfurter Rundschau". Там мова йшла про слабкі сторони Європи в галузі ІТ-безпеки.

Також Вебер побачив ознаки плагіату в частині, яка стосується "Північного потоку-2" і в кількох інших фрагментах.

Сам Тріттін називає книгу Бербок не більше ніж рекламною листівкою, яку намагаються використати її політичні опоненти.

Раніше Анналена Бербок відкинула звинувачення в плагіаті, намагаючись активізувати свою кампанію за три місяці до парламентських виборів.

У великому інтерв’ю для жіночого журналу Brigitte Бербок сказала, що вона писала не наукову роботу з виносками, а книгу, яка є компіляцією її політичного досвіду та поглядів.

Нагадаємо, експерт з плагіату Стефан Вебер звинуватив Бербок в плагіаті при написанні книги під назвою "Зараз. Як ми оновлюємо нашу країну", яка була представлена ​​тиждень тому.

Вебер, австрійський медійний аналітик та експерт з плагіату, опублікував кілька уривків з книги Бербок і показав, звідки вони були взяті. За його словами, Бербок буквально взяла уривки тексту з інших джерел, не вказуючи цього. 

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