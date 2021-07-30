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Нового лидера партии Меркель обвинили в плагиате

Пятница, 30 июля 2021, 14:36

Армин Лашет, лидер "Христианско-демократического союза" признал, что не указал одного из авторов, чье мнение использовал в своей книге 2009 года "Становление республики. Иммиграция как возможность".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.

"По меньшей мере одного автора из тех материалов, которые использовались в книге, не упомянуто ни в тексте, ни в списке источников. Чтобы прояснить, есть ли другие проблемы, я немедленно инициирую проверку книги", - сказал Лашет в комментарии агентству dpa.

"Приношу извинения за это, потому что тщательная работа при написании книг и уважение к авторским правам - это в том числе вопрос уважения ко мне со стороны других авторов", - заявил он.

Перед тем политолог Карстен Вайценеггер привел параллели между пассажем из книги Лашета и одной из собственных публикаций. Речь идет о небольшом фрагменте из нескольких предложений. О том, что мнение возможно заимствовано без указания автора, ему сказал "охотник за плагиатом" Мартин Хайдингсфельдер, основатель платформы VroniPlag.

Лашет написал книгу, когда был министром по вопросам интеграции в своем регионе Северный Рейн-Вестфалия.

Напомним, перед этим обвинения в плагиате звучали в адрес кандидата в канцлеры от "Зеленых" Анналены Бербок.

Бербок считают главной соперницей Армина Лашета на предстоящих выборах 26 сентября, которые определят новый состав и преемника Ангелы Меркель во главе правительства.

После объявления её кандидатом, "Зеленые" на некоторое время опередили ХДС в симпатиях немцев, но впоследствии христианские демократы снова взяли первенство.

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