Депутата парламенту Хорватії позбавили імунітету за запитом антикорупційної прокуратури ЄС

Депутата парламенту Хорватії Вінко Гргича позбавили імунітету від судового переслідування за запитом Європейської прокуратури (EPPO).

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

Рішення про позбавлення мандата прийняла парламентська Комісія з перевірки повноважень і привілеїв.

Європейська прокуратура заявила, що на підставі кримінальної скарги є підстави підозрювати, що в період з жовтня 2018 року по лютий 2021 року на посаді мера міста Нова Градішка Гргич нібито пограбував місто на суму не менше 90 600 кун (12 000 євро) і Фонд згуртування ЄС в розмірі не менше 427 000 кун (56 933 євро).

Глава парламентської комісії заявив, що необхідно провести розслідування, щоб побачити, чи слід пред'являти обвинувальний висновок.

Скарга стосується будівництва заводу з переробки вартістю 5,4 мільйона кун (720 000 євро), з яких 4,2 мільйона (560 000 євро) були виділені європейськими фондами.

Гргич також був позбавлений імунітету у вересні минулого року за запитом державної прокуратури щодо правопорушень у справі JANAF, відомої справі про "клуб", де більшість політиків, включаючи президента Зорана Мілановіча, збиралися безкоштовно їсти й пити.

Нагадаємо, нова прокуратура ЄС (EPPO), яка відповідає за розслідування кримінальних справ та переслідування за злочини проти бюджету Євросоюзу, почала роботу 1 червня.