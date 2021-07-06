Депутат парламента Хорватии лишили иммунитета по запросу антикоррупционной прокуратуры ЕС

Депутата парламента Хорватии Винко Гргича лишили иммунитета от судебного преследования по запросу Европейской прокуратуры (EPPO).

Об єтом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Решение о лишении мандата приняла парламентская Комиссия по проверке полномочий и привилегий.

Европейская прокуратура заявила, что на основании уголовной жалобы есть основания подозревать, что в период с октября 2018 года по февраль 2021 года, в качестве мэра города Нова Градишка, Гргич якобы ограбил город на сумму не менее 90 600 кун (12 000 евро) и Фонд сплочения ЕС в размере не менее 427 000 кун (56 933 евро).

Глава парламентской комиссии заявил, что необходимо провести расследование, чтобы увидеть, следует ли предъявлять обвинительное заключение.

Жалоба касается строительства завода по переработке стоимостью 5,4 миллиона кун (720 000 евро), из которых 4,2 миллиона (560 000 евро) были выделены европейскими фондами.

Гргич также был лишен иммунитета в сентябре прошлого года по запросу государственной прокуратуры относительно правонарушений по делу JANAF, известному делу о "клубе", где большинство политиков, включая президента Зорана Милановича, собирались бесплатно есть и пить.

Напомним, новая прокуратура ЕС (EPPO), которая отвечает за расследование уголовных дел и преследование за преступления против бюджета Евросоюза, начала работу 1 июня.