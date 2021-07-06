В Грузии задержали трех нападавших на СМИ, освещавшие акцию против ЛГБТ-прайда

В Грузии задержали трех человек за физическое насилие в отношении представителей СМИ и препятствование их работе во время освещения событий вокруг сорванного ЛГБТ-прайда на проспекте Руставели 5 июля.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Эхо Кавказа".

В МВД отметили, что, по данным следствия, эти лица с применением силы мешали работе журналистов и нанесли телесные повреждения сотрудникам "Рустави 2", "Мтавари архи" и информагентств "Табула" и "Ньюпост".

"Проводятся активные следственные действия для установления виновных в насилии и нарушениях. Уже опрошены 25 представителей различных СМИ и изучаются материалы по инцидентам", - отметили в ведомстве.

Накануне в МВД сообщили о административном задержании восьми человек.

Противники ЛГБТ-прайда в Тбилиси в понедельник вышли на центральные улицы, чтобы не допустить проведения мероприятия, и штурмовали штаб-квартиру ЛГБТ-активистов, а также напали на журналистов.

По данным "Эхо Кавказа", всего пострадали более 40 сотрудников различных СМИ и полиция при этом бездействовала.

Эскалация началась после заявления премьер-министра Грузии. Ираклий Гарибашвили отметил нецелесообразность проведения "Марша достоинства", но, по мнению наблюдателей, случайно или намеренно выбрал формулировки, которые агрессивно настроенные граждане восприняли как поощрение к насилию.

Он заявил, что за проведением марша стоит бывший президент страны Михаил Саакашвили. Министерство внутренних дел призвало Tbilisi Pride отменить мероприятие, ссылаясь на соображения безопасности.

Европейский союз, а также США, Израиль и международные организации осудили нападение на журналистов в Тбилиси и срыв прайда.