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У Туреччині третє ДТП з пасажирським автобусом за три дні: 33 постраждалих

Вівторок, 10 серпня 2021, 13:21

У провінції Ушак на заході Туреччини внаслідок дорожньо-транспортної пригоди за участю пасажирського автобуса постраждали 33 людини.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на телеканал TRT.

За попередніми даними, водій автобуса не впорався з кермуванням під час проходження повороту на трасі Анкара - Ушак.

 

Водій і 32 пасажири, які постраждали в аварії, доправлені до місцевих лікарень.

Це вже третя аварія пасажирського автобуса у Туреччині за останні три дні.

8 серпня пасажирський автобус перекинувся в провінції Баликесір після того, як водій не впорався з кермуванням, в результаті чого загинули щонайменше 15 людей. 

В той же день у провінції Ізмір пасажирський автобус вилетів з насипу і впав на землю. Вісім людей загинули, ще 11 отримали поранення.

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