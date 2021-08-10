В Турции третье ДТП с пассажирским автобусом за три дня: 33 пострадавших

В провинции Ушак на западе Турции в результате дорожно-транспортного происшествия с участием пассажирского автобуса пострадали 33 человека.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на телеканал TRT.

По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением при прохождении поворота на трассе Анкара – Ушак.

Водитель и 32 пассажира, пострадавших в аварии, доставлены в местные больницы.

Это уже третья авария пассажирского автобуса в Турции за последние три дня.

8 августа пассажирский автобус перевернулся в провинции Балыкесир после того, как водитель не справился с управлением, в результате чего погибли по меньшей мере 15 человек.

В тот же день в провинции Измир пассажирский автобус вылетел с насыпи и упал на землю. Восемь человек погибли, еще 11 получили ранения.