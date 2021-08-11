Під час сутичок біля Сейму Литви затримали 26 осіб

У вівторок ввечері під час заворушень у будівлі парламенту Литви затримали 26 підозрюваних, постраждали близько 10 правоохоронців.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал Delfi.

"Поліція застосувала необхідні заходи і розігнала натовп, затримані 26 осіб, яких доставили в ДКП", - сказав глава ДКП Вільнюського округу Саулюс Гагас.

Їх затримали за підозрою в участі у заворушеннях. За даними поліції, ці люди підозрюються в порушенні громадського порядку і нанесенні травм поліції.

"Всі вони застосовували незаконні засоби, завдали шкоди поліцейському транспорту, завдали фізичного болю поліцейським, закидали камінням автомобіль швидкої допомоги", - сказав глава комісаріату.

"Я повинен сказати, що постраждали близько 10 поліцейських, співробітників СГБ", - додав він.

Глава Служби громадської безпеки Річардас Поцюс сказав, що троє правоохоронців госпіталізовані: один отримав контузію в результаті вибуху, у другого переламані ноги вибуховим пакетом, у третього переломи ніг, отримані в результаті нанесення травм камінням.

Як повідомлялося, поліція застосувала сльозогінний газ щодо протестувальників біля Сейму Литви.

Кілька тисяч людей зібралися біля будівлі Сейму у вівторок, щоб висловити незгоду з запланованими урядом обмеженнями щодо людей, які не мають імунітету до коронавірусу і тих, хто не тестується.