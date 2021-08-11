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Поліція застосувала сльозогінний газ на акції під Сеймом Литви

Середа, 11 серпня 2021, 08:15

У вівторок литовська поліція почала досудове розслідування за фактом організації заворушень біля будівлі Сейму у Вільнюсі.

Про це повідомив глава поліції Ренатас Пожела, передає "Європейська правда" з посиланням на портал Delfi.

"За фактом організації заворушень розпочато досудове розслідування", - заявив Пожела.

На допомогу поліції прибули сили Служби громадської безпеки. Глава поліції підтвердив застосування фізичної сили і спеціальних заходів проти протестувальників. Зокрема, під час акції кілька разів застосовувався сльозогінний газ.

За словами Пожели, в ході поліцейської операції один співробітник постраждав.

"Мінімальна мета (поліцейської операції – ред.) - забезпечити відстань 75 метрів від Сейму, після чого подальші етапи поліцейської операції будуть розвиватися відповідно до того, як буде розвиватися ситуація", - сказав глава поліції.

"Основна мета - забезпечити виконання вимог Закону про збори, навіть якщо сам захід проводиться з порушенням Закону про зібрання. Ці речі задокументовані і, звичайно ж, відповідальність лежить на організаторах заходу", - підкреслив він.

Зазначається, що організатори демонстрації повідомили владу, що вона триватиме до 17.00, однак після цього люди не розійшлися, а спробували блокувати транспорт і прохід пішоходів біля Сейму.

Кілька тисяч людей зібралися біля будівлі Сейму у вівторок, щоб висловити незгоду з запланованими урядом обмеженнями щодо людей, які не мають імунітету до коронавірусу і тих, хто не тестується.

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