У Литві кілька тисяч людей протестують проти обмежень для невакцинованих

10 серпня біля будівлі парламенту Литви проходить акція протесту проти обмежень для невакцинованих.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал Delfi.

Очікується, що 10 серпня Сейм Литви збереться на позачергове засідання.

Представниця поліції Вільнюського округу Юлія Самороковська інформувала, що біля парламенту зібралися близько 4500 осіб, інцидентів поки не було.

"За підрахунками поліції, зібралося 4500-5000 людей. На даний момент ніяких інцидентів не було зафіксовано. Здається, комусь стало погано, викликали швидку ", - зауважила вона.

Фото LRT

Біля будівлі парламенту поставили стилізовану шибеницю, а біля сцени - бутафорський колючий дріт, обвішаний зірками Давида. Учасники акції намагалися звернути на себе увагу депутатів сиренами, криками і оплесками. Люди скандують: "Парламент - геть!"

Так званий "паспорт можливостей" у Литві можуть отримати щеплені, люди, які перехворіли на Covid-19 або отримали негативний результат тесту. "Паспорт можливостей" в Литві ввели з травня. Його власники могли користуватися різними карантинними послабленнями. Всього з початку дії документа його скачали 700 000 осіб.

Уряд Литви планує з 13 вересня обмежити можливості отримання контактних послуг людьми без "паспортів можливостей", включаючи громадський, приміський, міжміський транспорт, послуги таксі.

Нещеплені, люди, які не хворіли і не здали тест ПЛР, зможуть відвідувати лише невеликі магазини, вони не зможуть ходити в торговельні центри, салони краси, заклади громадського харчування, місця розваг, відвідувати масові заходи.