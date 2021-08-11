Во время столкновений возле Сейма Литвы задержали 26 человек

Во вторник вечером во время беспорядков у здания парламента Литвы задержали 26 подозреваемых, пострадали около 10 правоохранителей.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал Delfi.

"Полиция применила необходимые меры и разогнала толпу, задержаны 26 человек, которых доставили в ГКП", - сказал глава ГКП Вильнюсского округа Саулюс Гагас.

Их задержали по подозрению в участии в беспорядках. По данным полиции, эти люди подозреваются в нарушении общественного порядка и нанесении травм полиции.

"Все они применяли незаконные средства, нанесли ущерб полицейскому транспорта, причинивших физическую боль полицейским, забросали камнями автомобиль скорой помощи", - сказал глава комиссариата.

"Я должен сказать, что пострадали около 10 полицейских, сотрудников СГБ", - добавил он.

Глава Службы общественной безопасности Ричардас Поцюс сказал, что трое правоохранителей госпитализированы: один получил контузию в результате взрыва, у второго переломаны ноги взрывным пакетом, у третьего переломы ног, полученные в результате нанесения травм камнями.

Как сообщалось, полиция применила слезоточивый газ в отношении протестующих у Сейма Литвы.

Несколько тысяч человек собрались у здания Сейма во вторник, чтобы выразить несогласие с запланированными правительством ограничениями в отношении людей, которые не имеют иммунитета к коронавируса и тех, кто не тестируется.