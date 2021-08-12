В Грузії допускають розгортання польових госпіталів для коронахворих

У Міністерстві охорони здоров’я Грузії допустили, що в країні доведеться розгортати польові госпіталі для коронахворих - через те, що наявна інфраструктура лікарень вже насилу витримує навантаження.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Ехо Кавказу".

Нагадаємо, у вівторок 10 серпня добовий приріст хворих встановив новий рекорд з початку епідемії - 5697. У середу й четвер показники були нижчими, але теж перевищували 5 тисяч випадків. Добова кількість померлих у вівторок теж виявилась рекордною - 54, в наступні два дні становила 48 і 49 відповідно. Населення Грузії співмірне з населенням Києва - близько 3,7 млн осіб.

Ще на початку тижня були заповнені майже 94% ліжок, пристосованих для лікування коронахворих.

В МОЗ заявили, що найближчим часом кількість заражень напевно і далі зростатиме, тому можливо доведеться шукати способи розмістити більшу кількість пацієнтів.

"Поки що розміщувати пацієнтів у лікарнях вдається за рахунок виписки інших. Але якщо така ж тенденція захворюваності протримається ще 7-10 днів, нам доведеться додатково мобілізовувати готелі. Також обговорюється рішення про польові госпіталі, яких ми не ухвалювали раніше", - зазначила заступниця міністра охорони здоров’я Тамар Габунія.

Раніше вона зазначала, що в межах медичної системи можна підготувати максимум 8 тисяч ліжок.

Водночас прем’єр Іраклій Гарібашвілі звинуватив ЗМІ у тому, що вони перебільшують складність ситуації.

"Ми змогли мобілізувати найкращі вакцини за стислі терміни. Але якщо дивитися опозиційні канали, можна подумати, що останніми днями в країні апокаліпсис. Епідемія зараз у всьому світі, у Європі, всюди", - заявив він.

Раніше Гарібашвілі сказав, що уряд не планує нових жорстких обмежень економічної діяльності, оскільки країна таких заходів "не витримає".

Темпи вакцинації від коронавірусу у Грузії залишаються низькими, обидві дози вакцини отримали близько 5% населення.