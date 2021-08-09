У лікарнях Грузії закінчуються місця для коронахворих

У Міністерстві охорони здоров’я Грузії заявили, що медична система країни вже максимально завантажена хворими на коронавірус і заповнені майже 94% ліжок.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Новости Грузия", про це заявила заступниця міністра охорони здоров’я Тамар Габунія.

За даними МОЗ, із наразі обладнаних 7118 ліжкомісць для пацієнтів з коронавірусом вільними залишаються лише 477. У спеціальних ковід-готелях, куди відправляють пацієнтів з легким і середнім перебігом захворювання, вільні 588 з 3140 місць.

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"Система охорони здоров’я зараз в умовах максимального навантаження… Мобілізація до 8 тисяч ліжок - це межа наших можливостей", - додала вона.

За словами заступниці міністра, з цим ресурсом можливо впоратися з нинішнім навантаженням, близько 40 тисяч "активних" хворих", але за відсутності додаткових заходів ситуація може погіршитись.

Нагадаємо, минулого тижня приріст заражень у Грузії наблизився до максимумів осінньої хвилі.

Темпи вакцинації від коронавірусу залишаються низькими, обидві дози вакцини отримали близько 5% населення.

Останній локдаун у Грузії тривав декілька місяців та був одним з найжорсткіших у Європі, з повною зупинкою міського й міжміського транспорту і комендантською годиною. Протягом кінця зими та весни обмеження поступово скасували, але всі найжорсткіші заходи тимчасово повертали на період великодніх вихідних. 30 червня, після майже восьми місяців, остаточно скасували комендантську годину.

Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі сказав, що уряд не планує нових жорстких обмежень економічної діяльності, оскільки країна таких заходів "не витримає".