В Грузии допускают развертывание полевых госпиталей для коронавирусных больных

В Министерстве здравоохранения Грузии допустили, что в стране придется разворачивать полевые госпитали для больных коронавирусной инфекцией - из-за того, что существующая инфраструктура больниц уже с трудом выдерживает нагрузки.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Эхо Кавказа".

Напомним, во вторник 10 августа суточный прирост больных установил новый рекорд с начала эпидемии - 5697. В среду и четверг показатели были ниже, но тоже превышали 5000 случаев. Суточное количество умерших во вторник тоже оказалось рекордным - 54, в последующие два дня - 48 и 49 соответственно. Население Грузии соизмеримо с населением Киева - около 3,7 млн человек.

Еще в начале недели были заполнены почти 94% коек, приспособленных для лечения больных с коронавирусом.

В Минздраве заявили, что в ближайшее время количество заражений наверное и дальше будет расти, поэтому, возможно, придется искать способы разместить большее количество пациентов.

"Пока размещать пациентов в больницах удается за счет выписки других. Но если такая же тенденция заболеваемости продержится еще 7-10 дней, нам придется дополнительно мобилизовать отели. Также обсуждается решение о полевых госпиталях, которых мы не принимали ранее", - отметила заместитель министра здравоохранения Тамар Габуния.

Ранее она отмечала, что в рамках медицинской системы можно подготовить максимум 8000 коек.

В то же время премьер Ираклий Гарибашвили обвинил СМИ в том, что они преувеличивают сложность ситуации.

"Мы смогли мобилизовать лучшие вакцины за короткий срок. Но если смотреть оппозиционные каналы, можно подумать, что в последние дни в стране апокалипсис. Эпидемия сейчас во всем мире, в Европе, повсюду", - заявил он.

Ранее Гарибашвили сказал, что правительство не планирует новых жестких ограничений экономической деятельности, поскольку страна таких мер "не выдержит".

Темпы вакцинации от коронавируса в Грузии остаются низкими, обе дозы вакцины получили около 5% населения.