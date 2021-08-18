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Пожежі на півдні Франції призвели до першої смерті, 22 постраждалих

Середа, 18 серпня 2021, 12:49

Одну людину знайшли мертвою в південному французькому регіоні Вар в середу, де влада бореться з найсильнішими лісовими пожежами, які змусили тисячі жителів і туристів втікати.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на France 24.

За словами місцевого чиновника, в результаті пожеж, що охопили 7000 гектарів, постраждали 22 людини, 19 з яких отруїлися димом. П'ятеро пожежників також отримали легкі травми.

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Пожежі з понеділка знищують регіон, відомий своїми лісами, виноградниками та фауною. Близько 1200 пожежників використовують найрізноманітніші засоби - шланги, літаки та гелікоптери – щоб взяти під контроль полум'я.

Висока температура та сильний вітер змусили місцеву владу евакуювати близько 7000 людей з будинків та кемпінгів, повідомила у вівторок префектура Вар.

Цього року потужні пожежі вже знищили частини Туреччини, Болгарії, Албанії, Північної Македонії, Греції, Італії, Іспанії, Португалії, Ізраїлю, Тунісу, Алжиру та Марокко.

Середземноморський басейн вже давно стикається з сезонними лісовими пожежами, пов'язаними з сухою і жаркою погодою влітку, але кліматологи попереджають, що вони будуть ставати все більш поширеними через глобальне потепління.

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Франція стихійні лиха
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