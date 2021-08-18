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Пожары на юге Франции привели к первой смерти, 22 пострадавшим

Среда, 18 августа 2021, 12:49

Одного человека нашли мертвым в южном французском регионе Вар в среду, где власть борется с сильнейшими лесными пожарами, которые заставили тысячи жителей и туристов бежать.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на France 24.

По словам местного чиновника, в результате пожаров, охвативших 7000 гектаров, пострадали 22 человека, 19 из которых отравились дымом. Пятеро пожарных также получили легкие травмы.

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Пожары с понедельника уничтожают регион, известный своими лесами, виноградниками и фауной. Около 1200 пожарных используют самые разнообразные средства - шланги, самолеты и вертолеты - чтобы взять под контроль пламя.

Высокая температура и сильный ветер вынудили местные власти эвакуировать около 7000 людей из домов и кемпингов, сообщила во вторник префектура Вар.

В этом году мощные пожары уже уничтожили части Турции, Болгарии, Албании, Северной Македонии, Греции, Италии, Испании, Португалии, Израиля, Туниса, Алжира и Марокко.

Средиземноморский бассейн уже давно сталкивается с сезонными лесными пожарами, связанными с сухой и жаркой погодой летом, но климатологи предупреждают, что они будут становиться все более распространенными из-за глобального потепления.

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Франция стихийные бедствия
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