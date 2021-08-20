У Грузії - новий максимум смертей COVID-хворих

У Грузії за минулу добу померли 59 хворих на коронавірус, що є найбільшим показником за час епідемії в країні.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Эхо Кавказа", про це повідомили в органах охорони здоров’я.

Майже стільки ж померлих - 58 - зареєстрували напередодні. Перед цим останній раз більше 50 померлих за добу було 10 серпня (54) та у грудні 2020 року, на піку попередньої хвилі. Кількість померлих коронахворих у Грузії з початку епідемії досягла 6 649. Чисельність населення Грузії приблизно співмірна з населенням Києва.

За минулу добу в країні виявили близько 4750 заражень, несуттєво менше, ніж напередодні. Показник позитивності тестів перевищує 10%.

Загалом на цей час хворі на коронавірус майже 59 тисяч осіб. З них госпіталізовані понад 7200, у важкому стані 1477, 335 потребують ШВЛ.

Нагадаємо, 17 серпня Грузія зареєструвала новий добовий максимум заражень - 6208. Це вже не перший рекорд, порівняно з найвищими показниками зимової хвилі.

У Тбілісі на тлі рекордної кількості заражень коронавірусом розгортають польовий госпіталь на 500 місць.

У зв’язку зі сплеском заражень оголосили про закриття міського громадського транспорту, обмеження часу роботи ресторанів та заборону концертів і спортивних змагань.