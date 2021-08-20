В Грузии - новый максимум смертей от COVID-19

В Грузии за минувшие сутки умерли 59 больных с коронавирусом, что является наибольшим показателем за время эпидемии в стране.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Эхо Кавказа", об этом сообщили в органах здравоохранения.

Почти столько же умерших - 58 - зарегистрировали накануне. Перед этим последний раз более 50 умерших за сутки было 10 августа (54) и в декабре 2020 года, на пике предыдущей волны. Количество умерших от COVID-19 в Грузии с начала эпидемии достигло 6649. Численность населения Грузии примерно сопоставима с населением Киева.

За минувшие сутки в стране обнаружили около 4750 заражений, несущественно меньше, чем накануне. Показатель позитивности тестов превышает 10%.

Всего на это время больны коронавирусом почти 59 000 человек. Из них госпитализированы более 7200, в тяжелом состоянии 1477, 335 нуждаются в ИВЛ.

Напомним, 17 августа Грузия зарегистрировала новый суточный максимум заражений - 6208. Это уже не первый рекорд, по сравнению с самыми высокими показателями зимней волны.

В Тбилиси на фоне рекордного количества заражений коронавирусом разворачивают полевой госпиталь на 500 мест.

В связи с всплеском заражений объявили о закрытии городского общественного транспорта, ограничение времени работы ресторанов и запрете концертов и спортивных соревнований.