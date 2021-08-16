Грузія розгорне перший за час епідемії польових госпіталь для коронахворих

У Тбілісі на тлі рекордної кількості заражень коронавірусом готуються розгортати польовий госпіталь на 500 місць.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Ехо Кавказа", про це оголосила міністерка охорони здоров’я Катерина Тікарадзе.

За її словами, міністерство робитиме усе можливе, аби ресурс госпіталю задіяли "у крайньому випадку". Більшість місць мають бути обладнані киснем.

Тікарадзе зазначила, що за необхідності можуть бути створені госпіталі і в інших регіонах.

Нагадаємо, за останній тиждень Грузія зареєструвала рекордну кількість нових заражень коронавірусом - майже щоденно кількість хворих перевищувала 5000, а минулого вівторка встановила рекорд за час епідемії, наблизившись до 5700. Населення Грузії співмірне з населенням Києва.

У зв’язку зі сплеском заражень оголосили про закриття міського громадського транспорту, обмеження часу роботи ресторанів та заборону концертів і спортивних змагань.

Ще на початку минулого тижня у МОЗ повідомляли, що в країні заповнені близько 94% ліжок для коронахворих, та допустили розгортання польових госпіталів, якщо ситуація суттєво не зміниться в наступні 10 днів.