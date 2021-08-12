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Грузія зупинить муніципальний транспорт для боротьби з COVID

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Грузія зупинить муніципальний транспорт для боротьби з COVID

Четвер, 12 серпня 2021, 17:08

Робота муніципального транспорту буде припинена в Грузії на три тижні у зв’язку з поширенням коронавірусу. 

Про це оголосив глава оперативного штабу міжвідомчої координаційної ради по боротьбі з COVID-19 Георгій Гібрадзе, пише "Європейська правда" з посиланням на "Эхо Кавказа".

Обмеження, які не стосуватимуться міжміського транспорту, будуть діяти з 14 серпня по 4 вересня.

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Крім того, забороняється проведення масових заходів - концертів, фестивалів і спортивних турнірів, окрім міжнародних змагань. Призупинять роботу дитячі розважальні центри.

Ще одне обмеження торкнеться роботи ресторанів і кафе. Вони будуть відкриті тільки до 23:00. Зараз заклади працюють до 24:00.

Державним відомствам і приватним компаніям уряд рекомендує максимально перевести своїх співробітників на дистанційний режим роботи.

Грузія зараз перебуває на піку четвертої хвилі коронавірусу і є одним зі світових лідерів за темпами поширення інфекції. За останню добу в країні було виявлено 5128 нових випадків зараження, померли 49 пацієнтів.

Раніше прем’єр-міністр Іраклій Гарібашвілі заявляв, що уряд не планує нових жорстких обмежень економічної діяльності, оскільки країна таких заходів "не витримає".

Тепер у міністерстві охорони здоров’я Грузії допускають, що в країні доведеться розгортати польові госпіталі для коронахворих.

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