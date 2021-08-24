Грузія перетнула позначку в 1 млн щеплень від коронавірусу 

У Грузії кількість щеплень від коронавірусу на п’ятому місяці кампанії вакцинації перевищила мільйон.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на "Эхо Кавказа", про це свідчать останні дані Національного центру контролю захворювань.

На 24 серпня кількість зроблених в країні щеплень від коронавірусу досягла 1 010 096. Першою дозою щеплені 703 945 осіб - близько 24.6% дорослого населення, а повністю вакциновані - 306 151 особа, що складає 10.7% дорослих.

За понеділок у Грузії зробили 30 067 щеплень.

Нагадаємо, у Грузії протягом останнього тижня фіксують рекордно високу кількість заражень коронавірусом. 17 серпня добовий приріст хворих вперше перевищив 6 тисяч. Щоденна кількість смертей серед коронахворих також перевищила максимуми попередньої хвилі. Найбільше смертей зареєстрували у суботу - 74 за добу.

На це й час в країні хворіють на коронавірус 57 840 осіб. З них у лікарнях перебувають 7 410 пацієнтів, з тяжким перебігом хвороби – 1 568, потребують апаратів ШВЛ - 376.

У Тбілісі на тлі рекордної кількості заражень коронавірусом розгорнули польовий госпіталь на 500 місць.

У зв’язку зі сплеском заражень оголосили про закриття міського громадського транспорту, обмеження часу роботи ресторанів та заборону концертів і спортивних змагань. З вересня допускають нові обмеження для ресторанів, спортзалів та інших закладів.