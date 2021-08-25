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Низку відомих місць світу підсвітили кольорами українського прапора до Дня Незалежності

Середа, 25 серпня 2021, 11:43

Низку відомих місць світу ввечері 24 серпня підсвітили кольорами українського прапора, вітаючи Україну з 30-річчям незалежності.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу МЗС України.

МЗС оприлюднило фото понад 40 підсвічених історичних будівель, площ, мостів, телевеж тощо з країн Європи, Америки, Близького Сходу та Азії. 

 
Ніагарський водоспад, фото зі сторінки МЗС України

Серед них - будівля Ради Європи у Страсбурзі, CN Tower у канадському Торонто, Ніагарський водоспад, Жвєрінський міст у Литві, площа Свободи в Естонії, телевежа Тбілісі, телевежа TELSTRA в австралійській Канберрі, Фінікійська фортеця у Лівані, найвища вежа Гама в Індонезії, Бурж Кхаліфа в ОАЕ, яку називають найвищою будівлею світу, та інші.

 
Жвєрінський міст, Литва
 
Годинникова вежа, Ізмір, Туреччина

Більше фото можна переглянути на сторінці МЗС України.

Як повідомлялося раніше, у Чехії та Словаччині низка міст до 30-річчя незалежності України підняли на меріях українські прапори.

 
Вуковарська вежа, символ хорватської війни за незалежність

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