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Низка міст у Чехії і Словаччині підняли український прапор до Дня Незалежності України

Вівторок, 24 серпня 2021, 13:52

Шість міст у Чехії та принаймні одне місто у Словаччині підняли українські прапори на честь 30-річчня незалежності України.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на українські посольства.

"Українські прапори сьогодні розвіваються в шести чеських містах! Відповідні рішення ухвалили мерія міста Брно, мерія міста Пардубіце, обласна рада Пардубицького краю, обласна рада Плзенського краю, мерія міста Ліберець, мерія міста Мнєлнік,

мерія міста Кадань", - зазначає у своєму Twitter посольcтво України у Чехії.  

Декілька чеських політиків привітали українців зі святом у вишиванках.

У Словаччині український прапор підняли на мерії міста Пряшів, де проживає велика українська діаспора.

 

"Сьогодні, 24 серпня на честь 30 річниці незалежності України на мерії в м. Пряшів (східна частина Словаччини) було піднято прапор України. Приємно, що такий вияв солідарності здійснено саме в місті де проживає чисельна українська громада. Висловлюємо щиру вдячність меру м. Пряшів Андреї Тручановій за сталу підтримку України", - повідомив ЄвроПравді перший секретар посольства України у Словаччині Андрій Варенков. 

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