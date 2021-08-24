Низка міст у Чехії і Словаччині підняли український прапор до Дня Незалежності України
Шість міст у Чехії та принаймні одне місто у Словаччині підняли українські прапори на честь 30-річчня незалежності України.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на українські посольства.
"Українські прапори сьогодні розвіваються в шести чеських містах! Відповідні рішення ухвалили мерія міста Брно, мерія міста Пардубіце, обласна рада Пардубицького краю, обласна рада Плзенського краю, мерія міста Ліберець, мерія міста Мнєлнік,
мерія міста Кадань", - зазначає у своєму Twitter посольcтво України у Чехії.
🇺🇦Українські прапори сьогодні розвіваються в шести чеських містах! Відповідні рішення ухвалили:— UKR Embassy in CZE (@UKRinCZE) August 24, 2021
-мерія міста Брно,
-мерія міста Пардубіце,
-обласна рада Пардубицького краю,
-обласна рада Плзенського краю,
-мерія міста Ліберець,
-мерія міста Мнєлнік,
-мерія міста Кадань. pic.twitter.com/gcBj1UssGR
Декілька чеських політиків привітали українців зі святом у вишиванках.
Мер Праги Зденєк Гржіб, чеська сенаторка Мірослава Нємцова та депутатка Маркета Пекарова-Адамова привітали Україну з Днем незалежності у вишиванках.— UKR Embassy in CZE (@UKRinCZE) August 24, 2021
Дякуємо за побажання та слова підтримки! pic.twitter.com/Hfyyf6yAK7
У Словаччині український прапор підняли на мерії міста Пряшів, де проживає велика українська діаспора.
"Сьогодні, 24 серпня на честь 30 річниці незалежності України на мерії в м. Пряшів (східна частина Словаччини) було піднято прапор України. Приємно, що такий вияв солідарності здійснено саме в місті де проживає чисельна українська громада. Висловлюємо щиру вдячність меру м. Пряшів Андреї Тручановій за сталу підтримку України", - повідомив ЄвроПравді перший секретар посольства України у Словаччині Андрій Варенков.