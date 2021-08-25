Ряд известных мест мира подсветили цветами украинского флага ко Дню Независимости

Ряд известных мест мира вечером 24 августа подсветили цветами украинского флага, чтобы поздравить Украину с 30-летием независимости.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.

МИД опубликовало фотографии более 40 подсвеченных исторических зданий, площадей, мостов, телебашен и т.д. из стран Европы, Америки, Ближнего Востока и Азии.

Ниагарский водопад, фото со страницы МИД Украины

Среди них - здание Совета Европы в Страсбурге, CN Tower в канадском Торонто, Ниагарский водопад, Жверинский мост в Литве, площадь Свободы в Эстонии, телебашня Тбилиси, телебашня TELSTRA в австралийской Канберре, Финикийская крепость в Ливане, самая высокая башня Гамма в Индонезии, Бурж Кхалифа в ОАЭ, которую называют самым высоким зданием мира, и другие.

Жверинский мост, Литва

Часовая башня, Измир, Турция

Больше фото можно посмотреть на странице МИД Украины.

Как сообщалось ранее, в Чехии и Словакии ряд городов к 30-летию независимости Украины подняли на мэриях украинские флаги.