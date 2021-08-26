"Сигнал Кремлю": Стефанішина відреагувала на заяву про неможливість вступу в НАТО до деокупації

Віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина відреагувала на заяву президентки Естонії Керсті Кальюлайд, що Україна не зможе стати членом НАТО, доки не поверне всі окуповані території.

Свій коментар Стефанішина надала "Європейській правді".

"Думаю, що відновлення миру і територіальної цілісності України є спільною справою для усіх нас. А заяви щодо неможливості інтеграції через конфлікт лише дають сигнал Кремлю, що їхня тактика підтримання конфліктів для збереження своєї сфери впливу працює", - сказала вона.

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Стефанішина зазначила, зважаючи на те, що Путін не планує відмовлятися від своїх імперських планів, то лише спільними зусиллями України та міжнародної спільноти можна протидіяти агресії РФ.

"Немає кращого способу це зробити, як засвідчити чітку та незворотну підтримку Україні та її перспективу членства в НАТО", - зауважила віцепрем’єрка.

Вона підкреслила, що входження нових членів в ЄС та НАТО не є технічним процесом, це передусім політичне рішення держав-членів, і внутрішня готовність цих спільнот до розширення важить дуже багато.

Стефанішина також висловила незгоду з оцінкою Кальюлайд, що Україні знадобиться 20 років роботи до членства в Євросоюзі.

У інтерв’ю "Європейській правді" Керсті Кальюлайд сказала, що Україна не може стати членом НАТО до деокупації всієї території.

Читайте інтерв’ю повністю: Президентка Естонії: Україні знадобиться зо 20 років для готовності до членства в ЄС