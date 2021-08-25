Президентка Естонії вважає, що Україна не може стати членом НАТО до деокупації всієї території
Президентка Естонії Керсті Кальюлайд вважає, що Україна не зможе стати членом НАТО, доки не поверне всі окуповані території.
Про це вона розповіла в інтерв’ю "Європейській правді".
"Естонія підтримує ПДЧ та зближення України з НАТО, але неясно, коли це стане можливим. Потрібно спершу дочекатися повороту історії", - зазначила Керсті Кальюлайд.
На уточнююче запитання про те, чи є відновлення контролю над всією територією передумовою вступу України до НАТО, вона відповіла ствердно: "Абсолютно! Потрібно вирішення (конфлікту).Сподіваюся, через переговори. Рано чи пізно".
Зазначимо, інтерв’ю відбулося після саміту "Кримської платформи".
Керсті Кальюлайд також висловила думку, що в України, Молдови та Грузії попереду ще "з 20 років роботи" для того, щоб бути готовими до членства в ЄС.
Повна версія інтерв’ю - вже скоро на сайті "Європейської правди".