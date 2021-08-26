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Віцепрем’єрка з євроінтеграції незгодна з оцінкою про "20 років до членства" в ЄС

Четвер, 26 серпня 2021, 12:33

Віцепрем’єрка з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина вважає, що заява президентки Естонії Керсті Кальюлайд щодо 20 років роботи, необхідних Україні для вступу в ЄС, є спробою пояснити неготовність Євросоюзу до розширення неготовністю самої України до членства.

Про це Стефанішина розповіла у коментарі "Європейській правді".

"Особисто я бачу в цій заяві пані Кальюлайд черговий сигнал про неготовність ЄС до розширення і спробу пояснити це через ніби-то неготовність самих країн східного сусідства", - зазначила Стефанішина.

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Віцепрем’єрка зауважила, що виступає проти визначення будь-яких строків, бо всі подібні передбачення насправді не мають під собою жодних конкретних розрахунків.

"Швидкість інтеграції залежить не лише від України, а й від ЄС, від політичної волі країн-членів до прийняття нових членів. Це не технічний процес, як намагаються представити у деяких столицях ЄС. Сьогодні м’яч на стороні ЄС – вважаю, Україна має всі підстави отримати офіційний статус країни-кандидата у члени ЄС", - відреагувала Ольга Стефанішина.

Вона підкреслила, що  зараз Україна демонструє хорошу динаміку виконання Угоди про асоціацію, що дозволяє їй говорити з ЄС про інтеграцію в окремих секторах, а у перспективі інтеграцію у внутрішній ринок ЄС.

Стефанішина наголосила, що Україна свідома реформ, які є необхідними для досягнення рівня безпеки та добробуту країн ЄС та НАТО.

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"На жаль, нагадуючи Україні про ці реформи окремі країни-члени НАТО і ЄС забувають згадати, що жодна з них не проходила подібних структурних трансформацій без потужної зовнішньої підтримки, яка включала і чітку підтримку інтеграції", - резюмувала віцепрем’єрка.

У інтерв’ю "Європейській правді" Керсті Кальюлайд сказала, що Україні "знадобиться 20 років роботи" для членства в ЄС, і що Україна не може стати членом НАТО до деокупації всієї території. 

Читайте інтерв’ю повністю: Президентка Естонії: Україні знадобиться зо 20 років для готовності до членства в ЄС

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Естонія Стефанішина Асоціація з ЄС
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