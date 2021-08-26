"Сигнал Кремлю": Стефанишина о заявлении о невозможности вступления в НАТО до деоккупации

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина отреагировала на заявление президента Эстонии Керсти Кальюлайд, что Украина не сможет стать членом НАТО, пока не вернет все оккупированные территории.

Свой комментарий Стефанишина предоставила "Европейской правде".

"Думаю, что восстановление мира и территориальной целостности Украины является общим делом для всех нас. А заявления о невозможности интеграции из-за конфликта только дают сигнал Кремлю, что их тактика поддержания конфликтов для сохранения своей сферы влияния работает", - сказала она.

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Стефанишина отметила, что учитывая то, что Путин не планирует отказываться от своих имперских планов, только совместными усилиями Украины и международного сообщества можно противодействовать агрессии РФ.

"Нет лучшего способа это сделать, чем засвидетельствовать четкую и необратимую поддержку Украины и ее перспективу членства в НАТО", - отметила вице-премьер.

Она подчеркнула, что вхождение новых членов в ЕС и НАТО не является техническим процессом, это прежде всего политическое решение государств-членов, и внутренняя готовность этих сообществ к расширению значит очень много.

Стефанишина также выразила несогласие с оценкой Кальюлайд, что Украине понадобится 20 лет работы для членства в Евросоюзе.

В интервью "Европейской правде" Керсти Кальюлайд сказала, что Украина не может стать членом НАТО до деоккупации всей территории.

Читайте интервью полностью: Президент Эстонии: Украина понадобится около 20 лет для готовности к членству в ЕС