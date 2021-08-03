Литва начала заворачивать назад мигрантов из Беларуси, пересекающих границу в лесах

После приказа МВД, позволившего отправлять мигрантов на официальные пункты пропуска, литовские пограничники в течение ночи завернули назад десятки людей, которые пытались зайти в страну с территории Беларуси.

Об этом в комментарии LRT сообщил заместитель министра внутренних дел Арнольдас Абрамавичюс.

Такие случаи произошли в Швянчениском, Шальчининкайском и Игналинском районах.

В понедельник министр внутренних дел Агне Билотайте подписала приказ, который позволяет пограничникам заворачивать нелегальных мигрантов и направлять в официальные пункты пропуска или дипломатические миссии.

"Лица, которые умышленно пытаются пересечь линию границы в запрещенных местах, должны рассматриваться как совершающие преступное действие - нелегальное пересечение государственной границы", - заявила она.

Министр отметила, что этот приказ соответствует международному праву, при условии, что является временным и мигранты могут альтернативным способом обратиться за получением убежища.

Заместитель министра отметил, что сначала людей предупреждают о том, что они, похоже, заблудились и заходят на территорию другой страны, но в случае дальнейших попыток пересечь границу пограничники могут применить силу.

По словам Абрамавичюса, пока ни один из нелегалов не получил убежища в Литве, но рассмотрение большей части заявок продолжается.

Абрамавичюс рассказал также, что среди прибывших мигрантов, особенно иракцев, растет количество желающих вернуться домой, потому что процедуры оказались дольше, чем они ожидали. Впрочем, он не смог уточнить, когда могут начаться первые возвращения в страну происхождения. "Технически это непросто сделать - возможно разве что добровольное возвращение. Ирак не соглашается на реадмиссию или принудительное возвращение, соглашения между ЕС и Ираком работают не очень хорошо", - отметил замминистра.

Количество мигрантов, прибывших в Литву через Беларусь с начала года, почти достигло 4 тысяч человек.

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