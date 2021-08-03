У Грузії, де вакциновані менше 5%, приріст заражень наблизився до максимумів за час епідемії

У Грузії у вівторок 3 серпня повідомили про 4827 нових заражень коронавірусом.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Эхо Кавказа".

Це найбільше з початку грудня 2020 року та третій найвищий показник за увесь час епідемії - лише двічі щоденна кількість заражень перевищила 5 тисяч. Нагадаємо, населення Грузії - близько 3,7 млн.

При цьому, продовжує зростати частка позитивних тестів, за останню добу вони склали 11%, за тиждень - 8%.

Від ускладнень хвороби за добу померли 34 пацієнти з коронавірусом.

Одужали за останню добу - 1895 хворих, а отримали щеплення від коронавірусу - близько 16 700.

При цьому, в країні зберігаються дуже низькі темпи вакцинації. За даними на 1 серпня, обидві дози отримали лише 4,3% населення країни - близько 161 тисячі осіб. Першою дозою встигли щепитися вже майже пів мільйона - з 15 березня, коли почалася кампанія вакцинації. З 5 липня реєстрація на щеплення відкрита для всіх охочих.

На цей час в країні доступні вакцини Pfizer для підлітків від 16 років, людям від 18 років пропонують китайські Sinopharm або Sinovac, а групам від 45 років - AstraZeneca.

Як вже повідомлялося, в уряді анонсували повернення обмежень на масові заходи. Водночас прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі сказав, що уряд не планує жорстких обмежень економічної діяльності, оскільки країна таких заходів "не витримає".

Останній локдаун у Грузії тривав декілька місяців та був одним з найжорсткіших у Європі, з повною зупинкою міського й міжміського транспорту і комендантською годиною. Протягом кінця зими та весни обмеження поступово скасували, але всі найжорсткіші заходи тимчасово повертали на період великодніх вихідних.

30 червня, після майже восьми місяців, остаточно скасували "коронавірусну" комендантську годину.