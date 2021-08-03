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В Грузии, где вакцинированы менее 5%, прирост заражений приблизился к максимуму за время эпидемии

Вторник, 3 августа 2021, 10:29

В Грузии во вторник 3 августа сообщили о 4827 новых случаях заражения коронавирусом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Эхо Кавказа". 

Это всего с начала декабря 2020 года и третий самый высокий показатель за все время эпидемии - только дважды ежедневное количество заражений превысило 5000. Напомним, население Грузии - около 3,7 млн.

При этом продолжает расти доля положительных тестов, за последние сутки они составили 11%, за неделю - 8%.

От осложнений болезни за сутки умерли 34 пациента с коронавирусом.

Выздоровели за последние сутки 1895 больных, а получили прививки от коронавируса - около 16 700.

При этом в стране сохраняются очень низкие темпы вакцинации. По данным на 1 августа, обе дозы получили лишь 4,3% населения страны - около 161 000 человек. Первой дозой успели привиться уже почти полмиллиона - с 15 марта, когда началась кампания вакцинации. С 5 июля регистрация на прививку открыта для всех желающих.

В настоящее время в стране доступны вакцины Pfizer для подростков от 16 лет, с 18 лет предлагают китайские Sinopharm или Sinovac, а группам от 45 лет - AstraZeneca.

Как уже сообщалось, в правительстве анонсировали возвращение ограничений на массовые мероприятия. В то же время премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили сказал, что правительство не планирует жестких ограничений экономической деятельности, поскольку страна таких мер "не выдержит".

Последний локдаун в Грузии длился несколько месяцев и был одним из самых жестких в Европе, с полной остановкой городского и междугородного транспорта и комендантский час. В течение конца зимы и весны ограничения постепенно отменили, но все жесткие меры временно возвращали на период пасхальных выходных.

30 июня, после почти восьми месяцев, окончательно отменили "коронавирусный" комендантский час.

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Грузия Коронавирус
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