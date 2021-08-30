У Словаччині третього главу поліції звинуватили у зловживанні владою

Главі поліції Словаччини Петру Коваржика загрожує судове переслідування за зловживання владою, а також за перешкоджання правосуддю.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

За даними прокуратури, було припинено втручання Коваржика в затримання трьох підозрюваних у великих корупційних справах. Коваржик заперечує висунуті проти нього звинувачення.

З ініціативи Коваржика втручання в одне з розслідуваних справ про корупцію було зупинено, що, на думку прокуратури, було однією з причин, за якими двоє з трьох обвинувачених не були затримані. Один з них в серпні втік до Хорватії, де подав прохання про політичний притулок.

Коваржик був призначений главою поліції на початку 2021 року змінив Мілана Лучанського, який покінчив життя самогубством в ув'язненні після того, як його звинуватили в корупції. Попередник Лучанського, Тібор Гашпар, також звинувачувався в корупції і в даний час знаходиться під вартою.

Колишній спеціальний прокурор і кілька високопоставлених чиновників, кандидати від попередніх урядів, також знаходяться під вартою після обширних поліцейських заходів по боротьбі з корупцією, які почалися в березні 2020 року, незабаром після останніх парламентських виборів.