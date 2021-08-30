В Словакии третьего главу полиции обвинили в злоупотреблении властью

Главе полиции Словакии Петру Коваржику грозит судебное преследование за злоупотребление властью, а также за препятствование правосудию.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

По данным прокуратуры, было прекращено вмешательство Коваржика в задержание трех подозреваемых в крупных коррупционных делах. Коваржик отрицает выдвинутые против него обвинения.

По инициативе Коваржика вмешательства в одно из расследованных дел о коррупции было остановлено, что, по мнению прокуратуры, было одной из причин, по которым двое из трех обвиняемых не были задержаны. Один из них в августе бежал в Хорватию, где подал прошение о политическом убежище.

Коваржик был назначен главой полиции в начале 2021 года, сменив Милана Лучанского, который покончил жизнь самоубийством в заключении после того, как его обвинили в коррупции. Предшественник Лучанского, Тибор Гашпар, также обвинялся в коррупции и в настоящее время находится под стражей.

Бывший специальный прокурор и несколько высокопоставленных чиновников, кандидаты от предыдущих правительств, также находятся под стражей после широких полицейских мероприятий по борьбе с коррупцией, которые начались в марте 2020 года, вскоре после последних парламентских выборов.