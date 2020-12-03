Екскерівника поліції Словаччини затримали за підозрою в корупції

Колишнього керівника поліції Словаччини Мілана Лучанського затримали за підозрою в корупції.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Aktuality.sk.

У середу в рамках тієї ж справи були затримані заступник директора Словацької розвідки і контррозвідки (SIS) Борис Бена, а також ще троє колишніх високопоставлених співробітників SIS і поліції.

Лучанський уникнув затримання в середу, оскільки перебував у Хорватії. У четвер він повернувся до Братислави, сам прийшов у відділення поліції, де був заарештований.

Очікується, що Лучанському висунуть звинувачення у двох випадках отримання хабара.. За даними словацького телебачення, ексглава поліції брав хабарі, щоб прикрити ділову діяльність колишнього члена SIS Франтішека Бема.

Лучанський обіймав посаду голови поліції з червня 2018 року до серпня 2020 року. Раніше був заарештований його попередник на цій посаді Тібор Гашпар.

Розслідування про зв'язки діячів тіньового бізнесу з великими політиками і співробітниками спецслужб і поліції почалися в Словаччині після резонансного вбивства в лютому 2018 року журналіста видання Aktuality Яна Куцяка, який писав матеріали на цю тему.